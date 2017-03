Alles in allem zieht die Karlsruher Polizei ein positives Fazit: Sie verzeichnete im vergangenen Jahr weniger Verkehrsunfälle und einen deutlichen Rückgang bei den Verkehrstoten. Dennoch will die Polizei auch in diesem Jahr wieder verstärkt kontrollieren. Das allein wird aber nicht alle Probleme lösen.

Der Blick auf die Zahlen stimmt die Beamten zufrieden: Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Karlsruher Polizei ereigneten sich im vergangenen Jahr 35.830 Unfälle - und damit 1.165 weniger als noch 2015. Sowohl die Anzahl der verletzten Personen (4.268) und die Zahl der tödlich Verunglückten sind rückläufig (30). Einzig die Zahl der Leichtverletzten stieg 2016 auf 4.719 Personen (2015: 4.588). Insgesamt beobachte man aber einen sehr guten Trend, freut sich Polizeivizepräsident Franz Semling. "Wir sind sogar einen Tick besser als im Land", berichtet er.

Polizei will weiter verstärkt kontrollieren

Dieser Trend lässt sich auch in der Fächerstadt beobachten. "Wir haben eine durchweg positive Entwicklung in Karlsruhe", so Semling. 10.446 Verkehrsunfälle wurden 2016 von der Polizei im Stadtgebiet aufgenommen. Bei über der Hälfte handelte es sich um Bagatellunfälle. 1.496 Menschen kamen dabei zu Schaden, einer von ihnen - ein Radfahrer - wurde tödlich verletzt. "Jeder Tote ist einer zu viel", erklärt der Polizeivizepräsident. Insgesamt beobachte man aber in Karlsruhe insgesamt einen Abwärtstrend .

Diesen führen die Beamten nicht zuletzt auf ihre Kontrollen zurück. "Es hat sich erwiesen, dass das flächendeckende Konzept präventiver und repressiver Maßnahmen der Polizei zielführend war", meint Semling. Die hohe Anzahl von Geschwindigkeitskontrollen speziell an unfallträchtigen Orten und geschwindigkeitsbedingten Gefahrenstellen hätten ihre Wirkung gezeigt. "Dieser Kontrolldruck muss auch zukünftig aufrechterhalten werden."

Verkehrsmoral lässt oft zu wünschen übrig

Das Problem: Mit der Vekehrsmoral hapere es leider noch immer - vor allem in Sachen Geschwindigkeit, Abstand, Verkehrstüchtigkeit und Ablenkungen wie beispielsweise durch Handys. Besonders schockierend für Semling und seinen Kollegen Dieter Hoffert, Leiter der Verkehrspolizeidirektion: 2016 registrierte die Karlsruher Polizei in ihrem Zuständigkeitsbereich 747 Fahrzeuge, in denen Kinder nicht oder nicht richtig gesichert waren. Verständnis haben die beiden für ein solches Verhalten nicht.

Und auch hinterm Steuer lässt die Gründlichkeit mancher Fahrer zu wünschen übrig. Allein im vergangenen Jahr wurden 5.474 Fahrer erwischt, die ihr Handy während der Fahrt benutzt hatten. Hoffert warnt: Viele Autofahrer würden die Fahrtstrecke, die sie binnen Sekunden - auch bei geringen Geschwindigkeiten - zurücklegen, unterschätzen. Nicht besser fällt die Bilanz beim Lkws und Bussen aus. Von rund 13.000 kontrollierten Fahrzeugen wurde mehr als jedes zweite (7.520) beanstandet.

Auch eine geänderte Verkehrsführung kann Unfälle verhindern

Dass die Kontrollmaßnahmen der Polizei aber auch ihre Grenzen finden, weiß Joachim Zwirner, Leiter des Referats Verkehr. An so mancher Stelle trage auch die Verkehrsführung ihren Teil zu den Unfällen bei. Aus diesem Grund analysiere man bei der Polizei gemeinsam mit Studenten des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) wieder die Unfallschwerpunkte in der Region. Zwirner ist überzeugt: Durch verkehrliche Verbesserungen kann man auch die Zahl der Unfälle verringern.

Ein Beispiel in Karlsruhe habe dies gezeigt, wie er im Gespräch mit ka-news berichtet. So habe sich die Situation an der Kreuzung der Karl- und der Amalienstraße allein durch eine geänderte Ampelschaltung deutlich verbessert. Nachdem hier in der Vergangenheit immer wieder Autos und Straßenbahnen zusammengestoßen waren, entschied die Stadt vor rund zwei Jahren, dass von Süden nach Norden fahrende Autos an der Kreuzung nicht mehr gleichzeitig mit der Tram grünes Licht bekommen sollten.