Insgesamt sind die Beamten zufrieden: Das Karlsruher Polizeipräsidium hat im vergangenen Jahr weniger Straftaten als noch im Vorjahr verzeichnet. Zudem ist auch die Aufklärungsquote gestiegen. Doch es gibt nach wie vor Zahlen, die der Polizei noch immer Sorgen bereiten.

Insgesamt zeigt sich Polizeipräsident Günther Freisleben zufrieden. Im vergangenen Jahr ging die Zahl der Straftaten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe um 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück. Verzeichneten die Beamten 2015 noch 70.651 Straftaten, lag ihre Zahl 2016 bei 70.043. Damit zeichnet sich beim hiesigen Präsidium eine Entwicklung ab, die landesweit zu beobachten ist. In Baden-Württemberg ist die Gesamtzahl der Straftaten um 1,3 Prozent - von 617.365 im Jahr 2015 auf 609.133 im vergangenen Jahr- zurückgegangen.

Eine weitere erfreuliche Nachricht: Die Karlsruher Polizisten konnten auch in Sachen Aufklärungsquote eine Schippe drauf legen. Nachdem 2015 57,1 Prozent der Straftaten aufgeklärt werden konnten, waren es im Jahr 2016 58,2 Prozent. Einziger Wermutstropfen: In diesem Fall liegt das Karlsruher Präsidium unter dem Landesschnitt (60,2 Prozent). Mit den Werten sei das Bundesland auf einem Spitzenplatz in der Republik, erklärt Freisleben am Donnerstag bei der Präsentation der Zahlen.

"Pforzheim ist zweitsicherste kreisfreie Großstadt"

Und in Karlsruhe? Hier sind im vergangenen Jahr die Fallzahlen um 4,5 Prozent zurückgegangen - von 33.323 Fälle auf 2015 auf 31.821 im Jahr 2016, wie es in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik heißt. In Pforzheim sind die Fallzahlen sogar um 4,8 Prozent auf 9.281 Einsätze gesunken. "Damit ist Pforzheim die zweitsicherste kreisfreie Großstadt", betont Freisleben.

In diesem Ranking belegt Karlsruhe den siebten Platz der Stadtkreise, mit einem größeren Abstand nur noch gefolgt von Mannheim und Freiburg (Anm. d. Redaktion: Die Häufigkeitszahl des Rankings ist immer in Relation zur Einwohnerzahl zu sehen). Nichtsdestotrotz ist Freisleben davon überzeugt: "Auch in Karlsruhe ist man sehr, sehr sicher."

Weniger Kriminalität in den Städten, mehr auf dem Land

Weniger erfreulich sind allerdings die Zahlen aus den Landkreisen im Zuständigkeitsbereich des Karlsruher Polizeipräsidiums. Sowohl im Landkreis Karlsruhe (plus 6,9 Prozent auf 17.965), als auch im Enzkreis (plus 1,9 Prozent auf 5.956) und in Calw (plus 1,9 Prozent auf 5.023) stiegen die Fallzahlen an. Dennoch ist der Enzkreis nach dem Alb-Donau-Kreis der zweitsicherste Landkreis im Land, gefolgt von Calw. Der Landkreis Karlsruhe liegt in der Rangliste auf Platz 16.

So sieht es bei den Diebstählen aus

Im Speziellen kann das Polizeipräsidium Karlsruhe bei den Fallzahlen im Bereich Handtaschendiebstahl, Wohnungseinbrüche, Autoaufbrüche und in Betrugsfällen mit dem "Enkeltrick" einen Rückgang verzeichnen. So wurden im vergangenen Jahr 21 Handtaschen geraubt, was den niedrigsten Wert seit zehn Jahren und einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent entspricht.

Der "Enkeltrick" wurde 2016 160 Mal versucht, in elf Fällen mit Erfolg. Im Vorjahr waren es noch 221 Versuche, was dementsprechend einen Rückgang von 27,6 Prozent entspricht. Wie die Polizei weiter berichtet, konnte im Jahr 2016 erneut ein Rückgang der Fallzahlen bei den Wohnungseinbrüchen um 13 Prozent oder 219 Fälle auf 1.467 Fälle im gesamten Zuständigkeitsbereich verzeichnet werden. Landesweit gingen die Wohnungseinbrüche um 9,5 Prozent zurück.

In der Stadt Karlsruhe wurden ebenfalls weniger Diebstähle aus Autos begangen: Nach 2.414 Fällen 2015 wurden 2016 1.896 Autos ausgebrochen, ein Rückgang um 21,5 Prozent. Dafür ist allerdings die Zahl der Autodiebstähle um 38,5 Prozent auf 126 gestiegen.

Hohe Zahl an Rauschgift-Straftaten

Auf ein Zehnjahreshoch sind die Zahlen bei der Rauschgiftkriminalität gestiegen: Insgesamt 19,9 Prozent, absolut 691 Fälle, mehr als im Vorjahr wurden hier aufgezeichnet. Damit klettert die Zahl auf 4.144 Fälle (2015: 3.464 Fälle). Diese Zahl sei vor allem einer erhöhten Kontrolltätigkeit geschuldet, welche durchgeführt wurde, um eine offene Drogenszene in Karlsruhe zu verhindern, teilt die Karlsruher Polizei mit.

Bei ihren Ermittlungen hat die Polizei 29.518 Tatverdächtige festgestellt. Mit 55,2 Prozent (16.287) machen deutsche Staatsbürger den Großteil der Tatverdächtigen aus, 44,8 Prozent oder 13.231 Tatverdächtige sind Nichtdeutsche. In diese Zahl sind auch ausländerrechtliche Straftaten eingerechnet. Wird dieser Block ausgeklammert, waren rund 41,4 Prozent der Tatverdächtige keine Deutschen. Der größte Anteil kommt dabei nach Auskunft der Polizei aus anderen EU-Ländern, vor allem Osteuropa.