Größere Straftaten blieben an den meisten Orten aus. Auch die vielerorts befürchteten Zwischenfälle mit sogenannten "Horror-Clowns" hielten sich im Rahmen.

In Bad Buchau (Kreis Biberach) nahm die Polizei einem 13-Jährigen "eine täuschend echt aussehende Waffe und eine Gruselclown-Maske" ab, mit der der Junge seiner Aussage nach Passanten erschrecken wollte. Die Tuttlinger Polizei wurde rund ein Dutzend mal wegen Clown-Sichtungen gerufen, auch in Freiburg und Stuttgart erhielt die Polizei solche Anrufe. "In vielen Fällen wurden Passanten durch maskierte oder stark geschminkte Menschen erschreckt", hieß es von der Stuttgarter Polizei. Zu Straftaten kam es dabei jedoch nicht.

Opfer von Räubern in anderen Halloween-Masken wurde am Montagabend jedoch ein Karlsruher. Drei Männer, die als Horrorfilm-Gestalt "Freddy Krüger" und Skelette verkleidet waren, bedrohten den Mann mit einem Messer und zwangen ihn zur Aufgabe seiner Geldbörse. Die Täter flüchteten unerkannt.