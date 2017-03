Weißer Sprinter in Daxlanden: "Keine versuchte Kindesentführung!"

Seit Samstag sorgt ein privater Facebook-Post für Unruhe im Karlsruher Netz: Ein dunkelhäutiger Mann soll aus einem weißen Sprinter einen kleinen Jungen belästigt haben. Die Polizei gibt zunächst Entwarnung: Eine versuchte Kindesentführung habe es nicht gegeben. Sie bestätigt entgegen erster Informationen allerdings eine Meldung über einen weißen Sprinter.

Entgegen erster Aussagen, bestätigt die Polizei die Meldung über einen weißen Sprinter, der in Daxlanden einem Kind zu Nahe gekommen sein soll. Was genau vorgefallen sei, darüber herrsche Unklarheit, so ein Polizeisprecher gegenüber ka-news.

"Dem Kind wurde weder der Weg abgeschnitten, noch wurde es angesprochen oder sonst irgendwie verfolgt"; so der Sprecher, es gebe keine Anhaltspunkte für versuchte Kindesentführung. Aktuell gebe es keine weiteren Hinweise oder Augenzeugen zum Vorfall. Weiterhin sind der Polizei derzeit keine weiteren Vorkommnisse mit einem weißen Sprinter im Zusammenhang mit angesprochenen Kindern oder versuchter Kindesentführung bekannt.

Es ist eine regelmäßig wiederkehrende Horror-Geschichte: Ein Kind wird auf dem Heimweg von einem Unbekannten aus einem Fahrzeug heraus angesprochen oder direkt versucht, zu kidnappen. Das Kind kann entkommen - es wird ein entsprechender Post abgesetzt, der durch das Internet geistert.

Im aktuellen Fall handelt es sich um die vermeintliche Mutter, welche folgenden Post am vergangenen Samstag absetzte: "Bitte passt gut auf eure Kinder auf .Mein Sohn Jamie wurde vor ca. 30 min auf dem Heimweg von der Valentinstraße auf der Agathenstraße in Daxlanden von einem weißen Mercedes Sprinter verfolgt .Der Fahrer war dunkelhäutig er fuhr dicht neben ihn, Schnitt ihm den Weg und riss die Autotür auf.

Jamie hat genauso reagiert wie wir ihm das bei gebracht haben er schrie weinte und rannte davon. Polizei wurde sofort alarmiert. Ich bin so dankbar das mein Kind einen Schutzengel bei sich hatte. Er ist trotzdem total verstört."

"Hätte es einen derartigen Vorfall gegeben, hätten wir natürlich sofort eine entsprechende Meldung veröffentlicht", äußert sich eine Polizeisprecherin am Montagmorgen auf Nachfrage gegenüber ka-news. "Uns liegt jedoch keine Anzeige in diesem Fall vor." Solche und ähnliche Falschmeldungen sind keine Neuheit. "Sie kommen leider immer wieder vor." Wie sich später herausstellen soll, hat es eine Meldung der Mutter zu diesem Vorfall gegeben - die genauen Umstände des Vorfalls bleiben jedoch unklar.

Wie erkenne ich Fake-News?

Nicht immer sind Falschmeldungen offensichtlich - bei vermeintlichen Verbrechen empfiehlt es sich, eine offizielle Meldung der Polizei abzuwarten. Hilfreiche Informationen gibt es auch auf dem Portal mimikama.at auf. Die selbst ernannte "Koordinationsstelle zur Bekämpfung von Internetmissbrauch" beschäftigt sich mit verdächtigen Internetinhalten, Fake-Meldungen sowie Hoax und wird auch von der Polizei empfohlen.

Auf der Homepage geht es nicht nur um Falschmeldungen in sozialen Netzwerken, sondern auch um Mails, gefährliche Apps oder aktuelle Trends. Dazu gibt es jede Menge Tipps zum richtigen Auftritt im Internet und wie man sich vor Betrügern schützt. Ein Portal, auf das auch die Polizei zurückgreift, seit sie in den sozialen Netzwerken Facebook (2014) und Twitter (2015) aktiv ist.

