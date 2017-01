Der Winter meldet sich in der Fächerstadt: Zu Beginn des neuen Jahres wurden die Karlsruher mit leichtem Schneefall überrascht. Bleibt uns die weiße Pracht erhalten?

Schneeflöckchen, Weißröckchen: Pünktlich zum neuen Jahr macht Väterchen Frost in der Fächerstadt Halt. Am Montagmorgen sind in Karlsruhe bei Temperaturen um den Gefrierpunkt vereinzelt Schneeflocken zu sehen. Wie die Stadt Karlsruhe meldet , ist bis zum Abend mit Schneefall in Mengen zwischen einem und fünf Zentimetern zu rechnen.

Wie schön die Stadt in ihrem leichten weißen Gewand aussieht, sehen Sie hier:

Der Winter wird den Menschen im Südwesten auch in der kommenden Woche noch erhalten bleiben. Meteorologen kündigen an, dass im Laufe der Woche mit kalter Polarluft zu rechnen sei, die dem Bergland und auch einigen tiefen Lagen Schnee bringe.

Ansonsten bleibt es nach Aussage der Wetter-Experten in dieser Woche nasskalt. Für Karlsruhe rechnen Meteorologen mit Wolken und Regen. Autofahrer sollten in den kommenden Tagen vorsichtig sein: Die Stadt Karlsruhe warnt vor Glätte.

Wie sehen die Vorhersagen für die kommenden Tage aus? Hier geht's zum Wetter!