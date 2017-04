Am Montagabend war eine 59-Jährige in Wolfartsweier unterwegs, als sie beobachtet, wie zwei Jugendliche auf einen Dritten einschlugen und traten. Als sie dazwischen ging, wurde sie selbst von den Angreifern attackiert.

Am Montagabend fuhr eine 59-Jährige Frau mit ihrem Auto von Wolfartsweier auf der Steinkreuzerstraße in Richtung Durlach. Dabei sah sie gegen 21.30 Uhr in der Ringstraße, wie zwei Jugendliche auf ein dritten, jüngere Person einschlugen und traten. Die Frau entschloss sich einzugreifen: Zunächst hupte sie, was die Schläger allerdings wenig zu stören schien, wie die Polizei beschreibt.

Daher steig die Frau aus ihrem Auto und ging auf die Gruppe zu. "Sofort kam einer der Jugendlichen bedrohlich auf sie zu, trat nach ihr und versetzte der 59-Jährigen schließlich mehrere Faustschläge ins Gesicht", heißt es im Polizeibericht weiter.

Der angegriffene Junge konnte zwischenzeitlich wegrennen. Auch die beiden Angreifer ergriffen die Flucht und rannten in Richtung Straßenbahnhaltestelle davon. Die Frau fuhr nach Hause und versorgte ihre Verletzungen.

Der Jugendliche, der auf die Frau einschlug, wird als sportlich, 16 bis 17 Jahre alt und crica 1,70 Meter groß beschrieben. Er hatte braune Haare, die etwa drei bis vier Zentimeter nach oben frisiert waren. Seitlich befand sich ein drei bis vier Zentimeter breiter rasierter Streifen im Haar. Er trug eine dunkle Lederjacke und ein T-Shirt mit einem breiten dunklen Streifen auf Brusthöhe.

Personen die Hinweise zu dem Täter geben können und insbesondere der Junge, der geschlagen und getreten wurde, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach, Telefon 0721/49070 in Verbindung zu setzen