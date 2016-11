Anzeige

Seit 2003 wird die Geschenk-Aktion vom Karlsruher Stadtmarketing unterstützt. Auf diese Weise sei es gelungen, die Aktion über die Kirchengemeinden hinaus in die Stadt Karlsruhe hinein zu tragen, heißt es in der Pressemitteilung. Und wie funktioniert die "Weihnachtstüte"?

"Mitte November erhalten die evangelischen und katholischen Pfarrgemeinden vom Diakonischen Werk Karlsruhe und vom Caritasverband Karlsruhe leere Tüten; jene verteilen sie wiederum in Gottesdiensten, Gruppen und Kreisen", erklärt das Stadtmarketing in seiner Presseerklärung. Die Tüten würden einen Brief enthalten, in dem darum gebeten wird, diese Tüte mit schönen Dingen wie beispielsweise Süßigkeiten, Tee, Kerzen, Spielzeug, Pflegeartikel wie Cremes.

Diese Tüten könnten ab sofort bis zum 2. Advent wieder an einer der Ausgabestellen abgegeben werden. Haupt- und vor allem ehrenamtlich Mitarbeitende des Diakonischen Werks holen laut Stadtmarketing die Tüten dort ab und verteilen sie an verschiedene soziale Einrichtungen der beiden Verbände, zum Beispiel in die "TÜR", einen Tagestreff für Wohnungslose, die Seniorenarbeit oder auch an die Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge.

Hier finden Sie Annahmestellen für die "Weihnachtstüte":

Modehaus Schöpf am Marktplatz

Modehaus Nagel in Durlach, Pfinztalstraße 57

Tabakwarengeschäft Heck in Mühlburg, Rheinstraße 57

Autovermietung Sixt im Siemens Industriepark, Siemensallee 84