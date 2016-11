vor 3 Stunden Karlsruhe Weihnachtsfeiern: Ortsverwaltungen am 1. Dezember geschlossen

Wolfartsweier, Wettersbach und Hohenwettersbach haben die Ortsverwaltungen am Donnerstag, 1. Dezember, geschlossen. Der Grund: In den Stadtteilen wird an diesem Tag eine Weihnachtsfeier für Senioren abgehalten.