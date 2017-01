Weihnachtsbaum in Flammen: Feuerwehr muss ausrücken

In Knittlingen sorgte ein brennender Weihnachtsbaum für einen Einsatz der Feuerwehr. Das Feuer griff auf die Holzdecke, die Wände und einen daneben stehenden Bücherschrank über.

Am Freitagabend gegen 20.20 Uhr fing ein mit Wachskerzen beleuchteter Weihnachtsbaum im Wohnzimmer eines Wohnhauses in Knittlingen an zu brennen. Die Feuerwehr konnte nach ihrem Eintreffen den Brand rasch löschen.

Die beiden Bewohner, eine 70-jährige Frau und ihr 50-jähriger Sohn blieben bei ihren zuvor durchgeführten Löschversuchen mittels eigenem Feuerlöscher erfolglos. Die Frau zog sich dabei leichte Brandverletzungen am Kinn und an den Händen zu. Der Sohn blieb unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf zirka 5.000 Euro geschätzt.