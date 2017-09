Am kommenden Samstagnachmittag, 30. September, findet in Durlach der Turmberglauf statt. Der Streckenabschnitt zwischen Auer Straße und Durlach Turmberg wird daher für die Tramlinie 1 zwischen 15.30 und 17.45 Uhr gesperrt. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) setzen Busse als Schienenersatzverkehr (SEV) ein.

Die Bahnen der Tramlinie 1 aus Richtung Karlsruher Innenstadt enden während der Veranstaltung bereits an der Haltestelle Auer Straße. Dies geht aus einer Meldung der VBK an die Presse hervor. Anschließend wenden die Fahrzeuge über das Gleisdreieck Pforzheimer Straße und fahren zurück in die Innenstadt.

Für die Fahrgäste, die bis Durlach Turmberg reisen möchten, stehe ein SEV-Bus an einer Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand in der Auer Straße bereit. Weil auch die Pfinztalstraße als Laufstrecke für die Sportler freigehalten wird, fahre der Bus über eine südliche Route bis Durlach Turmberg, so die VBK weiter. Über die Killisfeldstraße, Haltestelle der Buslinie NL16, bediene der Bus auch die Haltestellen Rommelstraße (Buslinien 24 und 27), Parkschlössle (Buslinien 24 und 27) und Karl-Weysser-Straße. Die Rückfahrt von Durlach Turmberg zur Auer Straße erfolge dann in umgekehrter Reihenfolge.