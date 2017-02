Nicht nur die Autofahrer müssen derzeit zu Stoßzeiten auf der Südtangente mehr Zeit einplanen: Auch die Pendler, die mit dem Bus unterwegs sind, spüren die Auswirkungen der Baustelle. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) stellt aus diesem Grund nun teilweise den Fahrplan um.

Die Anfang Februar begonnenen Straßen-Sanierungsarbeiten auf der Südtangente haben auch Auswirkungen auf die Fahrten der Buslinien 44, 47 und 55. Aufgrund der Baumaßnahme und der Stauanfälligkeit dieser zentralen Verkehrsader ändern die VBK die Abfahrtszeiten der drei Buslinien, damit die Fahrgäste pünktlich ihr Ziel erreichen können. Die Änderungen treten ab Montag, 20. Februar, in Kraft und dauern voraussichtlich bis Donnerstag, 6. April, an.

Die Buslinien 44 und 47 fahren montags bis freitags (nur nachmittags) drei Minuten früher am Hauptbahnhof Vorplatz in Richtung Zündhütle ab Die Buslinie 47 fährt montags bis freitags ab Betriebsbeginn bis 20 Uhr zwei Minuten früher von der Haltestelle Stupferich Rathaus ab.

Die Ausgleichszeit der Buslinie 47 an der Haltestelle Stupferich Rathaus verlängert sich montags bis freitags zwischen 8.30 Uhr und 18.30 Uhr und beträgt dann 20 Minuten. Um unnötige Wartezeiten am Rathaus zu vermeiden, empfehlen die VBK allen Fahrgästen aus dem Wohngebiet um die Riesling-, Rebgärten- oder Silvanerstraße, erst an der Haltestelle Pfefferäcker zuzusteigen. Die Buslinie 55 fährt montags bis freitags bis zum Betriebsende gegen 20 Uhr drei Minuten früher ab Kühler Krug Richtung Hauptbahnhof Vorplatz ab

Im Zuge der Sanierungsmaßnahme wird die Auffahrt 1 der Südtangente in Fahrtrichtung Hauptbahnhof von Samstag, 18. Februar, bis voraussichtlich 24. März, für den Verkehr voll gesperrt. Aus diesem Grund muss die Buslinie 44 bei Fahrten vom Zündhütle mit dem Fahrweg über Killisfeld umgeleitet werden.