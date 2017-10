Seit Mitte September müssen sich sieben Angeklagte im Alter zwischen 22 und 46 Jahren wegen Bandenkriminalität vor dem Karlsruher Landgericht verantworten. Am Mittwoch fiel nun nach insgesamt fünf Verhandlungsterminen das Urteil.

Der Vorwurf: Die Verdächtigen sollen zwischen 2015 und 2016 mindestens zwölf Geschäfte im süddeutschen Raum ausgeraubt haben. Darunter seien mehrfach Modegeschäfte und Parfümerien betroffen gewesen. Neben Kleidung und Schuhen sollen auch Kosmetikartikel sowie Laptops oder Bargeld entwendet worden sein.

Insgesamt warf die Staatsanwaltschaft den sechs Männern und der Frau "gemeinschaftlichen schweren Bandenüberfall" vor: Die Angeklagten hätten sich nachweislich zu einer Bande zusammengeschlossen und "gewerbsmäßig gehandelt", so die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift.

Bis zu vier Jahre und neun Monate Gefängnis

Am Mittwoch verkündete das Landgericht nun das Urteil: Die sieben Angeklagten wurden zu Freiheitsstrafen in verschiedenen Höhen verurteilt. So müssen vier der Angeklagten ihre Strafe zwischen insgesamt zwei Jahren und neun Monaten und vier Jahren und neun Monaten absitzen.

Zwei weitere Angeklagte wurden jeweils zu Freiheitsstrafen auf Bewährung verurteilt. Grund für die unterschiedlichen Urteile ist nach Angaben des Landesgerichtes die Art und Weise und die Häufigkeit der jeweiligen Beteiligung der Angeklagten.

