Schluss mit Blätter-Chaos: Ab Mitte Oktober holt das Amt für Abfallwirtschaft wieder die mit Laub- und Kompostabfällen gefüllten Jutesäcke ab. Wo es diese zu kaufen gibt und an welchen Tagen das Amt vorbei kommt, erfahren Sie hier.

Vom 16. Oktober bis zum 15. Dezember steuern die Mitarbeiter verschiedene Stadtteile von Karlsruhe an, heißt es in der Pressemeldung. Montags werden Laubsäcke in Durlach, Grötzingen, Neureut und Wolfartsweier abgeholt, dienstags in Hagsfeld, Hohenwettersbach, der Oststadt, Grünwettersbach, Palmbach, Rintheim, Stupferich und der Waldstadt .

Am Mittwochmorgen können sich die Innenstadt Ost, die Innenstadt West, die Nordstadt, die Südstadt, die Südweststadt und die Weststadt über den Besuch des Amts für Abfallwirtschaft (AfA) einstellen. Donnerstags sind Daxlanden, Knielingen, Mühlburg und die Nordweststadt an der Reihe, gefolgt von Beiertheim, Bulach, Grünwinkel, Oberreut, Rüppurr und Weiherfeld-Dammerstock an den Freitagen.

Kaufen kann man, so teilt die Stadt weiter mit, die Laubsäcke für 25 Cent pro Stück an allen Wertstoffstationen und Kompostanlagen, beim Friedhofs- und Bestattungsamt (Pforte am Gewerbetor), in den Bürgerbüros Kaiserallee 8 und Beuthener Straße 42, im Umweltzentrum in der Kronenstraße 9, in der Samenhandlung Hermann in der Kelterstraße 2, beim Monatsspiegel Rüppurr in der Lange Straße 4, sowie auf den Wochenmärkten und bei den Ortsverwaltungen.

Das AfA weist darauf hin, dass die Jutesäcke ausschließlich mit Laub und kompostierbaren Gartenabfällen zu füllen sind. "Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, sollten die Säcke an den Abholtagen morgens um 6 Uhr am Fahrbahnrand bereitstehen. In Kleingartenanlagen werden keine Laubsäcke abgeholt und auch an Feiertagen entfällt die Sammlung", heißt es abschließend.