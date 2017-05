Wechsel an der Spitze des Deutschen Weinbauverbands in Karlsruhe

Nach 20 Jahren kommt es bei der Mitgliederversammlung des Deutschen Weinbauverbandes heute in Karlsruhe zu einem Wechsel an der Spitze. Einziger Kandidat für die Nachfolge des bisherigen Präsidenten Norbert Weber ist der Präsident des Weinbauverbandes Pfalz, Klaus Schneider.

Themen des Geschäftsberichts sind nach Angaben des Verbandes unter anderem Globalisierung und Klimawandel. Das aktuelle Frühjahr hatte für viele Weinbauern in Deutschland mit einem Wetterschock begonnen. Späte Nachtfröste richteten schwere Schäden an den gerade austreibenden Weinstöcken an.

Als Gäste werden EU-Kommissar Günther Oettinger, der Landesminister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk (CDU), und der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, erwartet.

Deutscher Weinbauverband