Wasserrohrbruch in der Durlacher Allee: Mehrere Linien fahren Umleitung

Der KVV gibt in seiner Meldung als Grund für die Behinderung "Bauarbeiten im Bereich Karlsruhe Gottesauer Platz" an. Die Linien 1, 2, S4, S41 und S5 werden über den Hauptfriedhof und Karl-Wilhelm-Platz zum Durlacher Tor umgeleitet. Der KVV rechnet mit einem Störungsende gegen 11 Uhr. Weitere Informationen folgen.

Aktualisierung, 10.15 Uhr:

Wie die Karlsruher Schieneninfrastruktur Gesellschaft (Kasig) im Gespräch mit ka-news.de bestätigt, wurde nahe der Haltestelle Gottesauer Platz in der Durlacher Allee eine oberirdische Wasserleitung am Freitagmorgen beschädigt. Aus diesem Grund fahren die betroffenen Linien bis voraussichtlich 11 Uhr noch Umleitung. Die Reparaturarbeiten am Wasserrohr sind nach Aussage der Kasig bereits in Gange. Wie lange diese andauern werden, bleibt abzuwarten.

(Quelle: ka-Reporter)