"Warum ich?" Landgericht verhandelt versuchte Tötung in Karlsruhe

Seit Oktober 2016 befinden sich zwei junge Männer in Untersuchungshaft, weil sie einen 40-Jährigen in der gemeinsamen Wohnung mit Messerstichen schwer verletzt haben sollen. Zum Prozessauftakt am Montag vor dem Karlsruher Landgericht waren die Hintergründe aber noch immer nicht ganz klar.

In einer Wohnung im Karlsruher Stadtteil Wolfartsweier soll es am 25. Oktober des vergangenen Jahres zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der ein Mann schwerst verletzt wurde und nur dank einer Not-Operation überlebte. Die beiden Tatverdächtigen ergriffen nach dem Angriff die Flucht, wurden aber in der Nähe des Tatorts nur wenig später festgenommen.

Die beiden jungen Männer, heute im Alter von 19 und 22 Jahren, müssen sich nun vor dem Karlsruher Landgericht verantworten. Die große Frage, die am Montagmorgen im Raum steht, ist die Frage nach dem Motiv.

Viele Fragen nach wie vor ungeklärt

Denn auch mehr als ein halbes Jahr nach der Tat konnte noch nicht genau geklärt werden, wie es zu dem Angriff kam. So spricht der Staatsanwalt bei der Verlesung der Anklageschrift von "nicht rechtfertigbaren Gründen", die die beiden Tatverdächtigen zu dem Angriff bewegt haben sollen.

Fest steht bislang nur, dass es am Tattag gegen 9 Uhr zunächst zu einer verbalen und anschließend körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Angeklagten und dem Geschädigten gekommen sein soll. Dabei griffen die beiden Tatverdächtigen den 40-Jährigen und einen weiteren Bewohner der Wohnung mit zwei Messern an. Die beiden Messer konnte die Polizei bei der anschließenden Verhaftung sicherstellen. Alle vier Beteiligten hatten in der Wohnung gelebt.

40-Jähriges Opfer leugnet jede Verbindung

Zum Prozessauftakt räumen die beiden Angeklagten die körperliche Auseinandersetzung ein, geben jedoch an, dass sie am Abend zuvor selbst bedroht worden zu sein. Der Grund: Sie seien für finanzielle Schulden verantwortlich gemacht worden, die gar nicht sie, sondern zwei andere Bewohner der insgesamt siebenköpfigen Wohngemeinschaft verursacht hätten. Diese beiden Mitbewohner sollen nach Angaben der Angeklagten auch einen Computer entwendet haben. Auch der Vorwurf, es habe Drogenkonsum in der Wohngemeinschaft gegeben, steht am Montag im Raum.

Was der angegriffene 40-Jährige damit zu tun hat? Das kann er sich vor Gericht selbst nicht erklären. "Warum ich?", fragt er immer wieder. Immerhin habe er keine genaueren Informationen über die Schulden und bislang auch keinen Streit mit den beiden Tatverdächtigen gehabt.

Dennoch sei er am Tattag kurz nach dem Aufstehen hinterrücks mit einem Messer verletzt worden, weitere Stiche folgten. Insgesamt elf Stichverletzungen, unter anderem am Hals und im Brustbereich, erlitt der Mann bei dem Angriff. Zudem stellte man bei ihm Prellungen fest, die von Schlägen und Tritten herrühren könnten.

Weitere Prozesstage sollen zur Klärung beitragen

Doch gerade in der Beschreibung des Tathergangs unterschieden sich die Angaben vor Gericht und zum Teil auch vom Polizeibericht. Während die Tatverdächtigen von einer Bedrohung berichten, will das 40-Jährige Opfer nicht mitbekommen haben, wer genau ihn angegriffen hat und wie es dazu kam.

Auch, was es mit dem gestohlenen Computer auf sich hat und um welche Schulden es sich nun konkret handelte, kann am Montag nicht geklärt werden. Zwei weitere Prozesstage sind angesetzt, um diesen Fragen weiter auf den Grund zu gehen. Das Urteil könnte am Donnerstag dieser Woche fallen.