vor 1 Stunde Florian Kaute Karlsruhe Warten bei der AVG: Was steckt hinter "betriebsbedingten Ausfällen"?

"Betriebsbedingte Ausfälle. Auf den Linien S4 und S5 kommt es zu Fahrtausfällen." Diese Meldung tauchte in den vergangenen Tagen immer auf den Info-Tafeln an den Haltestellen in Karlsruhe auf. Aber was hat es mit den Ausfällen auf sich? Die Albtal Verkehrs Gesellschaft (AVG) klärt über die Gründe auf - und gibt Entwarnung.