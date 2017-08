Seit mittlerweile über zwei Jahren gibt es an der Haltestelle am Mühlburger Tor so genannte Guide-Lights. Die im Boden eingelassenen Leuchtsignale sollen unachtsame Fußgänger vor Bahnen warnen. Hat sich die zusätzliche Sicherheitsmaßnahme bewährt?

Wer genau hinschaut, kann an der Haltestelle Mühlburger Tor in den Boden eingelassene Streifen erkennen. Dabei handelt es sich um sogenannte "Guide-Lights", eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung für Fußgänger. Installiert wurden die im Boden integrierten Leuchtröhren bereits im Jahr 2014. Kommt eine Bahn, dann blinken die Lichter gelb auf und warnen so unachtsame Fußgänger.

VBK testen Signale auf Wind und Wetter

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) starteten vor rund zwei Jahren den Betrieb der Guide-Lights am Mühlburger Tor, zunächst waren sie als Testbetrieb gedacht. Dabei wollten die Verkehrsbetriebe auch das Material der Röhren auf ihre Wetterfestigkeit über einen längeren Zeitraum testen. Die Idee kam damals gut an: In einer nicht repräsentativen Umfrage von ka-news, begrüßte der Großteil unserer Leser die Lichtstreifen.

Aber konnten die Lichtsignale auch die gewünschte Wirkung erzielen? Zumindest was die Beständigkeit bei unterschiedlichen Wetterverhältnissen angeht, zeigen sich die VBK auf Anfrage von ka-news überzeugt. Nach Aussage von Pressesprecher Nicolas Lutterbach haben sich die verwendeten Materialien bewährt. Eine Einschätzung, ob die Leuchstreifen Unfälle verhindern konnten, fällt schwieriger aus.

Machen sich die Guide-Lights bemerkbar?

Laut Unfallstatistik des Polizeipräsidiums Karlsruhe waren im Jahr 2016 Fußgänger an insgesamt 145 Unfällen im Stadtgebiet beteiligt. In etwa der Hälfte der Fälle wurden diese von den Fußgängern selbst verursacht. Insgesamt war der Trend allerdings rückläufig: Nach Aussage der Karlsruher Polizei verunglückten im Jahr 2016 weniger Fußgänger als noch 2015. Der Rückgang liegt laut Statistik bei rund zehn Prozent.

Für einzelne Straßen oder Haltestellen wie der Station "Mühlburger Tor" gibt es allerdings keine gesonderten Unfallstatistiken der Polizei. Ob die Guide-Lights sich positiv auf die Sicherheit der Fußgänger auswirkten ist - zumindest statistisch - nicht nachweisbar. Auch vonseiten der VBK gibt es seit der Inbetriebnahme vor etwas mehr als zwei Jahren keinen statistischen Beweis für eine verbesserte Verkehrssicherheit, wie es auf Nachfrage von ka-news heißt.

Vorerst keine weiteren Leuchtsignale geplant

Vorerst wird es keine weiteren Guide-Lights an den Karlsruher Haltestellen geben. Nach Aussage von Pressesprecher Lutterbach sehen die VBK derzeit keine Notwendigkeit, weitere Leuchstreifen im Stadtgebiet zu installieren.

Nachbessern will man allerdings: Die VBK planen, die Lichter am Mühlburger Tor zu modifizieren und mit einem helleren Licht auszurüsten, damit sie auch bei Sonnenschein gut erkennbar sind. "Wir haben festgestellt, dass die Lichter bei Sonnenschein noch zu dunkel sind", so Lutterbach. Man befinde sich zudem in enger Abstimmung mit dem zuständigen Tiefbauamt und werde sowohl das Amt als auch die Stadt "mit ins Boot holen, wenn weitere Installationen an anderen Haltestellen in Planung sind", so der Pressesprecher.