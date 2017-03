vor 1 Stunde Karlsruhe Warme Schienen: VBK und Stadtwerke testen Fernwärme als Weichen-Heizung

Bei einem Pilotprojekt an der erneuerten Wendeschleife am Rheinhafen haben die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) erstmals Fernwärme statt des üblichen Stroms zur Weichenheizung verwendet. Auch weitere Weichen sollen künftig mit der umweltfreundlichen und kostengünstigen Fernwärme geheizt werden.

Erstmals haben die Verkehrsbetriebe Karlsruhe und die Stadtwerke Karlsruhe in den vergangenen Monaten bei einem Pilotprojekt die Versorgung von vier Weichenheizungen mit Fernwärme getestet. Gerade bei Minustemperaturen müssen die Weichen regelmäßig geheizt werden, damit die Gleiskonstruktion nicht zufrieren und die Weiche beweglich bleibt. Dies geschieht in der Regel mit Strom.



An der erneuerten Wendeschleife am Rheinhafen kam nun erstmals Fernwärme zum Einsatz. "Als kommunales Verkehrsunternehmen stehen wir für umweltfreundliche Mobilität. Deshalb möchten wir auch gerne im Infrastrukturbereich verstärkt auf diese ressourcenschonende Energiequelle setzen", erklärt Mario Naumburg, Leiter des technischen Büros der Instandhaltung bei den VBK.



Natürlich werden die Weichen im Winter nicht durchgängig geheizt. Die Energieverschwendung wäre zu hoch. Deshalb werden Messinstrumente eingesetzt, die Niederschlag sowie Luft- und Schienentemperatur auswerten. Nur bei entsprechenden Werten wird die Heizung aktiviert.



Doch nicht nur ökologische, auch wirtschaftliche Gründe sprechen für einen Wechsel zur preisgünstigen Fernwärme. Wenn die weiteren Tests positiv verlaufen, sollen auch andere Weichen in Karlsruhe per Fernwärme geheizt werden. Das senkt die Betriebskosten.