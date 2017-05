vor 2 Stunden Stuttgart Warme Frühlingstage lassen auf sich warten

Das April-Wetter hält sich auch Anfang Mai hartnäckig. In ganz Baden-Württemberg kann es am Mittwoch immer wieder Schauer und Gewitter geben. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, verlagert sich das Tief am Donnerstag in die Südhälfte.