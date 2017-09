Nicht nur die Parteispitzen wollten bis zur letzten Sekunde unentschlossene Wähler an die Urne locken und für sich begeistern. Auch die Karlsruher Kandidaten riefen in den sozialen Medien noch einmal zum Wählen auf.

CDU-Direktkandidat Ingo Wellenreuther wendete sich auf Facebook und Twitter an seine Anhänger und wies auf die Wichtigkeit des Wahlrechts hin.



Der Direktkandidat der SPD, Parsa Marvi, hat in den letzten Stunden der Bundestagswahl auf Wahlaufrufe über Social Media via Facebook, Twitter und Instagram verzichtet.

FDP-Direktkandidat Michael Theurer versuchte auf Instagram und Facebook nochmal für Wählerstimmen zu werben.

Marc Bernhard, Spitzenkandidat der Alternative für Deutschland in Karlsruhe, rief über Facebook und Twitter zur Wahl seiner Partei auf.

Heute gilt`s! Es geht um die Zukunft unserer Kinder!

Zeit für Veränderung! Zeit für #AfD! #btw17 pic.twitter.com/pWED5Sl2eu — Marc Bernhard (@MarcBernhardAfD) 24. September 2017

Die Grünen-Spitzenkandidatin Sylvia Kotting-Uhl wendete sich auf ihrem Twitter-Kanal kurz und knapp an ihre Unterstützer.

Wer war noch nicht wählen? Dann aber schnell jetzt! — Sylvia Kotting-Uhl (@BabettesChefin) 24. September 2017

Michel Brand der als Direktkandidat für die Linkspartei in den Bundestagswahlkampf geht, postete ein Bild von sich an der Wahlurne auf seinem Facebook-Account. Mit seinen Posts will auch er letzte Wähler für die Linkspartei mobilisieren.