Wahl auf offerta: Das sind Miss und Mister Baden-Württemberg 2017

Anzeige

Die 21-jährige folgt auf Elisabetha Sadykov, der 23-Jährige tritt die Nachfolge von Yves-Len Unser an. Beide dürfen nun das Land bei den Wahlen zu Miss und Mister Germany vertreten. In zwei Durchgängen – einmal in Abendgarderobe und einmal in einheitlicher Bademode beziehungsweise Jeans – konnten die beiden die Jury überzeugen.

Diese setzte sich wie folgt zusammen: Dr. Jürgen Reus (Plastische Chirurgie Dr. Reus), Dr. Axel Buchholz (SWR Media Services GmbH), Patrick Reiser (PR Hairart by Patrick Reiser), Robin Gundalin (Fit-in FitnessClubs), Diana Debatin (Bloggerin Laviedeboite.com), Holger Witzel (Modehaus Nagel), Martin Spanring (Europa-Park) sowie Celine Willers (Miss Baden-Württemberg 2015).

10 Teilnehmerinnen und 12 Teilnehmer stellten sich zur Wahl.