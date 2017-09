vor 1 Stunde Karlsruhe WLAN in der Bahn: Umrüstung bei der AVG ist gestartet

Surfen während der Bahnfahrt - das wird in Karlsruhe und der Umgebung bald möglich sein. Der Grund: Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) hat in diesen Tagen damit begonnen, ihre Stadtbahnen nach und nach technisch so umzurüsten, dass Fahrgäste künftig eine WLAN-Verbindung während der Fahrt nutzen können.