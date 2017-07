Nun also doch: Wie das Karlsruher Institut für Technik (KIT) mitteilt, hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Professorin Britta Nestler vom Vorwurf des wissenschaftlichen Fehlverhaltens in vollem Umfang entlastet. Damit erhält die Professorin vom KIT und der Hochschule Karlsruhe nun doch den Leibniz-Preis.

Die Verleihung des renommierten Leibniz-Preises an die Materialwissenschaftlerin Britta Nestler vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) war im März kurzfristig ausgesetzt worden. Die DFG hatte diesen Schritt mit anonymen Hinweisen im Zusammenhang mit den Forschungsarbeiten Nestlers begründet und eine Prüfung angekündigt.

Diese Vorwürfe haben sich nach Aussage der Karlsruher Universität als haltlos erwiesen. Daher werde Britta Nestler den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 2017 noch am Dienstagabend auf der Festveranstaltung bei der DFG-Jahresversammlung in Halle nachträglich erhalten.

"Über die nachträgliche Verleihung des Leibniz-Preises freue ich mich sehr", erklärt Professorin Britta Nestler, "die gegen mich und meine Forschungsarbeiten zu Unrecht erhobenen Vorwürfe haben sich nachweislich als absolut haltlos erwiesen. Nach intensiver Prüfung durch die DFG sind alle Punkte vollständig ausgeräumt; nichts davon blieb übrig". Die Verleihung des mit 2,5 Millionen Euro dotierten und renommiertesten Wissenschaftspreises in Deutschland sieht die Mathematikerin und Physikerin als Bestätigung ihrer Arbeit.

Seit 2010 forscht und lehrt Britta Nestler am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und ist dort Mitglied der kollegialen Leitung des Instituts für Angewandte Materialien. Zudem ist sie seit 2008 Direktorin der Abteilung Computational Materials Science and Engineering am Institute of Materials and Processes an der Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft (HsKA).