Aufgrund der anstehenden Amphibienwanderungen müssen einige Straßen teilweise gesperrt werden. Aber auch auf anderen Strecken im Karlsruher Stadtgebiete solle vorsichtig gefahren werden, mahnt die Stadt in einer Pressemeldung.

Wenn sich der Winter dem Ende naht und es langsam wieder wärmer wird, machen sich die Kröten auf den Weg von ihren Winterquartieren zu den Laichgewässern. Wie der Umwelt- und Arbeitsschutz informiert, ist an der B3 in Grötzingen zwischen dem Gewann "Bergwald" und dem Baggersee, an der B3 zwischen dem Bergwald in Durlach und dem Regenrückhaltebecken Aue sowie in Neureut beim Rosenhofweg mit den größten Amphibienwechseln zu rechnen.

Um die Tiere zu schützen, müssen zudem einige Straßen teilweise gesperrt werden. Dies betrifft vor allem die Wanderrouten zwischen Bulach und Weiherfeld sowie die Jean-Ritzer-Straße in Durlach.

Bei Beginn der Wanderungen werden Warnschilder und Fangzäune von den Helfern der Amphibienschutzgruppen aufgestellt, um die Tiere von der Straße fernzuhalten. Dennoch sollten Autofahrer wenn möglich diese Strecken während der Wanderungen vermeiden.

Wann genau die Wanderungen stattfinden, wird rechtzeitig von der Stadt bekannt gegeben. Wer jedoch in einen ungeschützten Amphibienwechsel gerät, sollte langsam fahren und wegen der allgemeinen Verkehrssicherheit unbedingt die Polizei verständigen.

Die Amphibienschutzgruppen suchen dringend Helfer. Wer Interesse hat, die Amphibienschützer zu unterstützen, kann sich unter Telefon 0721/133-3101 beim Umwelt- und Arbeitsschutz der Stadt Karlsruhe melden.