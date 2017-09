Nach Angaben der Karlsruher Liste (KAL) hat die Stadtverwaltung nur noch wenige Tage Zeit, das Franz-Rohde-Haus zu kaufen. Ansonsten sei das Denkmal in seiner Existenz gefährdet.

"Vor einigen Tagen schien noch alles im Lot. Doch wenn die Stadt Karlsruhe bis zum 25. September ihr Vorkaufsrecht nicht in Anspruch nimmt, erhöht sich die Gefährdung für das Franz-Rohde-Haus wieder", erinnert die KAL in einer Pressemeldung. Die geplante Kernsanierung sowie die Anbauten würden das Kulturdenkmal von Otto Bartning gefährden.

"Ein Verzicht der Stadt auf das Vorkaufsrecht muss unbedingt an Auflagen für den Freiburger Investor geknüpft werden", fordert Stadtrat Lüppo Cramer im Namen der KAL. Laut der Bürgerinitiative zum Erhalt des Franz-Rohde-Hauses hat sich eine neue Option für die Zukunft des Ensembles aus Gebäude und Park ergeben: ein Karlsruher Geschäftsmannes will das von Otto Bartning errichtete Franz-Rohde-Haus in seinem originalen Zustand und denkmalgerecht erwerben und erhalten. Der Interessent soll ein Karlsruher Bürger und Enkel eines renommierten Karlsruher Architekten sein.

Kann das dingliche Vorkaufsrecht, das die Stadt Karlsruhe im Falle des Bartning-Gebäudes in der Weststadt besitzt, auch zugunsten Dritter genutzt werden? "Diese Option muss dringend geprüft werden", erklärt Cramer. Sollte sich das Interesse des Karlsruher Investors mit Auflagen verbinden lassen, die dauerhaft und für kommende Generationen die Unversehrtheit des Kulturdenkmals sichern, begrüßt der KAL-Stadtrat Cramer, Mitglied der Kult-Fraktion, diese Option mit Nachdruck: "Die Rettung von Haus und Park, für Karlsruhe, ist vielen Bürgern ein großes Anliegen."