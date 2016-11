Vorgeschmack auf den Winter: In Karlsruhe wird es deutlich kühler

Anzeige

Nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes in Stuttgart wird vor allem das Wochenende nass und kalt, mit Höchstwerten im Flachland von sechs Grad, in höheren Lagen von zwei Grad. Die Meteorologen warnen: Auf den Straßen müsse mit winterlichen Verhältnissen gerechnet werden.

Ab kommender Woche Temperaturen im einstelligen Bereich

Schuld an den frostigeren Temperaturen ist die Kaltfront des Tiefs "Gisi", wie Bernhard Mühr, Diplommeteorologe am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) auf Nachfrage von ka-news verrät. "Diese hat uns am Mittwoch in der Frühe überquert - und dahinter strömt in der Tat Meereskaltluft zu uns ein", so der Wetterexperte.

Tagsüber sei es mit Höchsttemperaturen nahe zehn Grad nur wenig winterlich. "In den kommenden Nächten kann allerdings Bodenfrost auftreten", warnt der Meteorologe. Für die Fächerstadt kann er erst einmal noch Entwarnung geben: "Winter mit Schnee und Dauerfrost ist zumindest für Karlsruhe bis Anfang kommender Woche noch kein Thema." Und die Aussichten zum Wochenende?

"Zum Samstag hin erreichen uns die Ausläufer eines neuen Tiefs mit Regen und selbst im Schwarzwald steigt die Schneefallgrenze vorübergehend wieder auf über 1.500 Meter Höhe", so Mühr weiter. Im Laufe der kommenden Woche setze sich allerdings zunehmend kälteres Wetter durch. "Ab Wochenmitte kommt das Thermometer auch am Tage kaum noch über fünf Grad hinaus hinaus", erklärt der Meteorologe. Es bleibe allerdings weitgehend trocken.

