vor 37 Minuten Karlsruhe Vorfahrt missachtet: Auto überschlägt sich in Hagsfeld

Einen Sachschaden von über 20.000 Euro hat am Dienstag kurz nach 18.30 Uhr ein Unfall in Hagsfeld gefordert. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Vorangegangen war eine Missachtung der Vorfahrt an einer Kreuzung.