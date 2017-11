Am Samstag kam es auf der Rittnerstraße, kurz vor dem Ortsausgang von Durlach, zu einem schwere Unfall: Ein Autofahrer missachtete die Vorfahrt eines anderen Fahrers. Es kam zum Unfall und eines der Fahrzeuge überschlug sich.

In der Rittnerstraße in Karlsruhe-Durlach hat sich am Samstag ein Landrover überschlagen, nachdem ihm die Vorfahrt genommen wurde. "Der 41 Jahre alte Mann fuhr gegen 9:20 Uhr mit seinem Landrover auf der Rittnerstraße stadteinwärts, als ein 41-Jähriger mit seinem Mercedes aus der Straße In der Tasch abbog und dem Geländewagen die Vorfahrt nahm", so die Polizei in ihrem Pressebericht am Montag.

Durch den Zusammenstoß kam der Landrover ins Schleudern und überschlug sich einmal, bis er neben der Fahrbahn auf den Rädern wieder zum Stehen kam. Der 41-Jährige wurde dabei schwer verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen und einem beschädigten Mülleimer entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

