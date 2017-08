vor 1 Stunde Karlsruhe Vor Urlaub ausgesetzt: "Tiere sind keine Wegwerfware"

Die Sommerzeit markiert eine traurige Hochphase für viele Tierheime in ganz Deutschland: Tausende Tiere werden Jahr für Jahr von ihren Besitzern während der Urlaubszeit abgegeben oder ausgesetzt. Auch das Karlsruher Tierheim gerät in den Sommermonaten an seine Belastungsgrenze.