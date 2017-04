Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg und die Allianz Residenzbahn sind sich in der Debatte über die Beschleunigungsmaßnahmen der Bahnstrecke Karlsruhe – Pforzheim – Mühlacker – Stuttgart einig. Vorrangiges Ziel sei, für die Zukunft vor allem die benötigte Fahrzeit zu verringern.

Die Forderung an die Deutsche Bahn, dass auch in Zukunft Fernverkehrszüge zwischen Karlsruhe und Stuttgart über Pforzheim fahren, scheiden ebenso wenig die Gemüter. Dies entspräche im Übrigen auch der Fernverkehrskonzeption "Neues Flächennetz" der Deutschen Bahn, die im März 2015 vorgestellt wurde.

Beseitigung der Langsamfahrstelle in Kleinsteinbach

Wie das Verkehrsministerium in einer Pressemeldung mitteilt, haben sich Ministerialdirektor Uwe Lahl und die Vertreter der Allianz Residenzbahn unter anderem über die Beseitigung der Langsamfahrstelle bei Kleinsteinbach ausgetauscht.

Ziel der Allianz sei eine Beschleunigung der Strecke Karlsruhe – Pforzheim – Stuttgart mit einer Zielfahrzeit von zirka 50 Minuten. Anschlüsse in Stuttgart beziehungsweise Karlsruhe sollten demnach verlässlich erreicht werden können. Derzeit liege die Fahrzeit nach Angaben des Ministeriums bei 57 Minuten, in der Gegenrichtung bei 54 Minuten. Lahl ist sich sicher: "Wir sind uns alle einig, dass die Beseitigung der Langsamfahrstelle in Kleinsteinbach den größten Nutzen bringt. Die entsprechenden Planungen der DB hierzu laufen."

Geschwindigkeitserhöhender Ausbau der Residenzbahn

Des Weiteren plädiere die Allianz Residenzbahn für einen geschwindigkeitserhöhenden Ausbau der Residenzbahn als Fernverkehrsstrecke und Teil des transeuropäischen Eisenbahnnetzes. Dieses Vorhaben ist Aufgabe des Bundes.

Das Verkehrsministerium und der Regionalverband Nordschwarzwald hatten jeweils den Ausbau der Strecke samt signal- und sicherheitstechnischer Erneuerung zum Bundesverkehrswegeplan 2030 angemeldet. Der Bund lehnte jedoch die Aufnahme dieser Maßnahme in der genannten Form ab.