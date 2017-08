Ein 30 Jahre alter Mountainbiker hat am Dienstag gegen 17 Uhr auf der Reichardtstraße in Durlach bei einem Unfall schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtet, war der Mann offenbar von der Fahrbahn abgekommen. Daraufhin prallte er gegen eine Böschung und wurde durch die Luft geschleudert.

Der vom Turmberg her kommende Mann war nach den Angaben der Polizei mit seinem Rad auf abschüssiger Strecke mit etwa 30 bis 40 Stundenkilometern unterwegs, als er nach rechts auf den unbefestigten Grünstreifen und in den sich anschließenden Wassergraben geriet.

"Er prallte mit dem Vorderrad gegen eine Böschung und wurde rund acht Meter durch die Luft geschleudert", so die Polizei in einem Pressebericht am Mittwoch. Nach einer ersten Versorgung durch den herbeigeeilten Notarzt wurde der Verunglückte laut Polizei mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.