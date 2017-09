vor 2 Stunden Karlsruhe Von Durlach nach Grünwettersbach: 15 Schafe machen sich aus dem Staub

Am Montagmorgen entwischten gegen 8 Uhr 15 Schafe aus ihrer Herde und machten sich auf dem Radweg von Durlach in Richtung Grünwettersbach aus dem Staub. Das teilt die Polizei in einem Bericht an die Presse mit.

Unter ihnen befanden sich nachweislich zwei schwarze Schafe, denen die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Durlach jedoch keine Leitfunktion nachweisen konnten. "Durch behutsames Verhalten und gutes Zureden gelang es den Polizisten, die Tiere unversehrt wieder in Richtung ihrer Weide zu treiben," berichtet die Polizei. Ein provisorisch errichteter Zaun diente als Gewahrsam, bis der Schäfer die Ausreißer wieder in seine Obhut nehmen konnte.