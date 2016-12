Am Sonntag, 11. Dezember, wird es weihnachtlich im Karlsruher Hauptbahnhof. Die Bahnhofsmission veranstaltet einen Basar und empfängt das "Friedenslicht aus Bethlehem".

Am Sonntag veranstaltet die Bahnhofsmission Karlsruhe ab 10 Uhr ihren Weihnachtsbasar in der Halle des Hauptbahnhofs, um das Friedenslicht aus Bethlehem zu empfangen. "Das Friedenslicht kommt am Sonntag, den 3. Advent um 12 Uhr im Hauptbahnhof Karlsruhe an", heißt es in der Pressemitteilung der Bahnhofsmission. Auf dem Weihnachtsbasar werden Accessoires, Selbstgestricktes und Weihnachtsplätzchen angeboten. Zur Unterhaltung spielt auch dieses Jahr wieder der Posaunenchor Rüppurr.

Das christliche Projekt "Bahnhofsmission" ist seit über 100 Jahren an Deutschlands Bahnhöfen vor Ort, um Menschen in schwierigen Situationen zu helfen.