vor 56 Minuten Rheinstetten Von Auto erfasst: 76-Jährige wird in Rheinstetten schwer verletzt

Eine 76-jährige Frau wurde in Rheinstetten beim Überqueren der Rheinstraße, Höhe Hertzstraße, von einem aus Richtung Neuburgweier kommenden Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Das teilt die Polizei am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit.