Vom Bürostuhl in die Laufschuhe: B2Run kommt wieder nach Karlsruhe

Auch 2017 geht es beim B2Run wieder durch den Karlsruher Schlosspark. Europas größte Firmenlaufserie verspricht erneut jede Menge Spaß und Teamgeist. Frühes Anmelden lohnt sich.

Die Planungen für den nächsten "B2Run" in Karlsruhe laufen auf Hochtouren: Am 20. Juni 2017 geht es beim Firmenlauf in Karlsruhe erneut durch den Schlosspark. Zieleinlauf und "B2Run Village" sind wieder im Wildparkstadion.

Beim B2Run kann jeder mitlaufen, vom Azubi bis zum Vorstand, vom Walker bis zum ambitionierten Läufer. Im Vordergrund stehen beim B2Run Sport, Spaß und Teambuilding. Nach dem großen Erfolg in diesem Jahr, mit 8.000 Teilnehmern aus über 380 Firmen, wollen die Organisatoren auch das erfolgreiche und bewährte Konzept beibehalten.

Zudem tut sich beim B2Run auch was in Sachen Umwelt: Durch die neue Partnerschaft mit Deutschlands größtem Energieanbieter "E.ON" wird die Laufserie B2Run ab der Saison 2017 komplett klimaneutral ausgerichtet.

Früh anmelden lohnt sich Läufer sollten sich den Termin schon jetzt im Kalender eintragen – und sich anmelden. Großer Vorteil dabei: Das frühe Anmelden lohnt sich, da die erste Anmeldephase mit einem günstigen Eröffnungstarif startet. "Zudem haben alle Teams, die sich bis zum jeweiligen Kalenderstichtag im Dezember angemeldet haben, beim B2Run Adventskalender die Chance auf attraktive Preise", erläutert Nils Goldstein, B2Run Standortleiter.