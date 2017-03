Vogelgrippe in der Region: Beobachtungsgebiete werden aufgehoben

Im Februar wurde im Karlsruher Stadtteil die Vorgelgrippe nachgewiesen. In einer Pressemitteilung erklärt dass Landratsamt nun, dass die Beobachtungsgebiete wieder aufgehoben werden. Entlang des Rheins gilt allerdings weiterhin Stallpflicht.

Nach dem Ausbruch im Februar in Neureut wurden im Landkreis Karlsruhe Soerrbezirke und Beobachtungsgebiete eingerichtet. Bei den durchgeführten Kontrollen aller Tierhaltungen im Sperrbezirk und den Beobachtungsgebieten gab es laut Pressemitteilung keine Auffälligkeiten. Ebenso liegen für den Ausbruchsbetrieb im Bereich der Stadt Karlsruhe negative Untersuchungsergebnisse vor.

Aus diesem Grund wird das Beobachtungsgebiet in den Gemarkungen Leopoldshafen, Linkenheim-Hochstetten, Stutensee-Blankenloch, Stutensee-Büchig, Stutensee-Friedrichstal sowie Stutensee-Staffort zum 18. März aufgehoben. "Ab dann kann somit das Geflügel in diesen Gemeinden aus dem Stall gelassen werden", so Joachim Thierer, Leiter des Amtes für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung.

Die geänderte Allgemeinverfügung ist auf der Homepage des Landratsamtes Karlsruhe www.landratsamt-karlsruhe.de veröffentlicht. Sofern die Abschlussuntersuchung im Ausbruchsbetrieb in der kommenden Woche ebenfalls negativ verläuft, kündigt das Landratsamt an, den Sperrbezirk auf Gemarkung Eggenstein zum 25. März aufheben zu wollen.

Die Stallpflicht für Geflügel entlang des Rheinufers auf 500 Meter Breite bleibe weiterhin bestehen, zunächst mittels Allgemeinverfügung befristet bis zum Ablauf des 20. April. "Hiervon sind jedoch nur wenige Tierhaltungen im Landkreis betroffen", so das Landratsamt. Auch die Biosicherheitsmaßnahmen, die vom Bund angeordnet sind, bleiben weiterhin in Kraft und sind im gesamten Landkreis zu beachten. Hierzu zählen beispielsweise Desinfektionsmöglichkeiten vor dem Stall und betriebseigene Schutzkleidung.