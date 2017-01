Vogelgrippe in Wörth: Virus bei Zuchtverein nachgewiesen

In einem Geflügelzuchtverein in Wörth ist die Vogelgrippe ausgebrochen. Die Kreisverwaltung Germersheim hatte bereits zuvor angeordnet, dass Geflügel im Stall bleiben muss.

Wie der Südwestrundfunk berichtet, wurde bei Tieren eines Rassegeflügelzuchtvereins in Wörth der Vogelgrippevirus nachgewiesen. Es ist offenbar der erste betroffene Geflügelbetrieb in Rheinland-Pfalz. Nach Angaben der Kreisverwaltung Germersheim handle es sich dabei vermutlich nicht um die hochansteckende N8-Variante der Geflügelpest, sondern um einen harmloseren Typ, so der SWR.

Der Landrat wolle im Laufe des Montags über weitere Schritte informieren. Bereits Mitte November hatte der Landkreis Germersheim vorsorglich eine Verfügung erlassen. Seither müssen Hühner, Truthühner, Fasane und anderes Geflügel ausschließlich in geschlossen Ställen oder einer anderen gesicherten Vorrichtung gehalten werden.