vor 2 Stunden Karlsruhe Vogelgrippe-Vorsorge: Stallpflicht trifft rund 900 Karlsruher Haltungen

Nachdem sich die Vogelgrippe bei Wildvögeln am Bodensee weiter ausgebreitet hat, ordnete Landwirtschaftsminister Peter Hauk Ende vergangener Woche eine landesweite Stallpflicht für Haus- und Nutzgeflügel an. Die Stadt informiert nun in einer Pressemeldung, dass auch Karlsruher Haltungen von der Maßnahme betroffen sind.