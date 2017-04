Vier Tage frei: Das können Sie an Ostern in Karlsruhe unternehmen

Wer zwischen Eiersuche und Familienfest auch noch das Tanzbein schwingen möchte, ist bei den ka-news-Ostertipps genau richtig. Familienausflug, Sportevent oder wilde Sause - hier erfahren Sie, was Sie an den folgenden vier freien Tagen in der Fächerstadt unternehmen können!

Sie wollen mit der ganzen Family auf Tour gehen? Dann wäre das Frühlingsfest der Schausteller auf dem Karlsruher Messplatz eine Empfehlung. Zuckerwatte, Riesenrad und Achterbahn sind noch bis Ostermontag an der Durlacher Allee zu finden.

Oster-Feiertage mal ganz sportlich

Spannung ist genau Ihr Ding? Dann ist ein Besuch beim KSC-Heimspiel am Sonntag gegen den 1. FC Heidenheim vielleicht genau das Passende für Sie. Der Karlsruher SC benötigt nämlich jeden Punkt, um die Chance auf einen Verbleib in der zweiten Liga zu wahren. Aufregender kann Sport kaum sein! Los geht's um 13.30 Uhr im Wildparkstadion. Tickets gibt's online oder im Fanshop am Stadion.

Pünktlich zum Osterwochenende meldet sich die Schlossgartenbahn wieder zurück! Nach einem Brand im Lokschuppen konnte die Karlsruher Schlossgartenbahn nicht direkt wieder in Betrieb genommen werden. Jetzt ist das Bähnle aber wieder fit und tuckert seit Karfreitag durch den Schlossgarten.

Ein Sprung ins kühle Nass ist auch am Osterwochenende drin. Die Karlsruher Bäder haben auch an den Feiertagen geöffnet. Wer ins Europabad möchte kann das ab zehn Uhr. Am Ostermontag hat das Bad sogar bis 23 Uhr geöffnet. Am Ostersonntag immerhin bis 21 Uhr. Während das Sonnenbad von zehn bis 17 Uhr geöffnet hat, können Sie im Fächerbad von neun bis 20 Uhr schwimmen gehen.

Feiern geht in Karlsruhe auch an Ostern

Im Badischen Staatstheater wird über die Osterfeiertage ebenfalls ein abwechslungsreiches Programm geboten. Ein Highlight ist die Oper "Die Walküre", die zum letzten Mal am Samstag um 17 Uhr in dieser Spielzeit zu sehen sein wird.

Sie sind mehr Tanzbär als Osterhase und möchten mal wieder richtig einen drauf machen? Die Karlsruher Nachtclubs machen es möglich. Unter dem selbsterklärenden Motto "Shots, Shots, Shots" lädt beispielsweise das Agostea in der Rüppurrer Straße am Samstag ein.

Außerdem öffnet der Nightclub auch am Ostersonntag zur "Easter Eskalation" seine Pforten. So bunt wie ein Osterei geht es, am Samstag, bei der "Neon Night" im En Vogue in der Blumenstraße zu. Auch der App-Club in der Kaiserpassage feiert den Ostersonntag: Ab 23 Uhr steigt die "Bad Rabbit"-Party!