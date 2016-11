Ein Alkoholspiegel, der den meisten Menschen mindestens das Bewusstsein gekostet hätte, hatte ein Mann am Donnerstagabend im Blut. Mit über vier Promille fiel der Mann dem Beamten der Bundespolizei im Karlsruher Hauptbahnhof auf.

Beamte der Bundespolizei nahmen gestern Abend einen Mann in Gewahrsam, der über vier Promille hatte. Das geht aus einer Pressemeldung hervor. Der 56-Jährige wurde orientierungslos gegen 21.15 Uhr im Hauptbahnhof Karlsruhe festgestellt. Da er sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte, wurde er mit einem Rollstuhl zur Dienststelle verbracht.

Der in Bad Wildbad wohnhafte Mann wurde von einem Polizeiarzt untersucht und verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle der Bundespolizei. Am Freitagmorgen konnte er seine Heimreise antreten.