vor 1 Stunde Karlsruhe Vier Personen bei Brand in Karlsruher Innenstadt-Imbiss verletzt

Wie die Karlsruher Polizei berichtet, kam es am Dienstagmittag zu einem Brand in einem Imbiss an der Ecke Kaiser- und Hirschstraße. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt. Der Schaden liegt bei rund 30.000 Euro.