Vier Karlsruher Spielplätze gesperrt: Sicherheit der Kinder geht vor

"Einige Geräte auf dem Spielplatz im Durlacher Schlossgarten sowie drei Plätzen am Geigersberg sind nicht mehr verkehrssicher", so die Stadt in einer Pressemeldung. Das hätten Untersuchungen des städtischen Gartenbauamts ergeben. Die Geräte seien abgebaut oder gesperrt worden.

Die Mängel seien im Vorfeld nicht erkennbar, jedoch so gravierend gewesen, dass zur Sicherheit der Kinder sofort reagiert und der Spielbetrieb eingestellt werden musste, teilt das Amt mit. Es wird allerdings versichert, dass für Ersatz gesorgt wird. Zum Saisonstart nächsten Jahres soll auf der überwiegenden Zahl der Plätze alles wieder funktionieren. Entwarnung gibt es hingegen schon jetzt bei der am alten Friedhof gelegenen Spielanlage. Die Geräte seien rasch repariert worden und stünden den Kindern zur Verfügung.