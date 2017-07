Video-Überwachung: Piraten-Partei reicht Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe ein

Mit einem Gesetz hat die Bundesregierung den Weg freigemacht, mehr Videokameras im öffentlichen Raum zu installieren. Die Regelung trägt den Namen "Videoüberwachungsverbesserungsgesetz". In Karlsruhe wurde gegen das neue Gesetz Beschwerde beim höchsten deutschen Gericht eingelegt.

Seit dem 31. März 2017 ist das Videoüberwachungsverbesserungsgesetz in Kraft. Das neue Gesetz ergänzt das bisherige Bundesdatengesetz und umfasst nicht einmal eine Din-A4-Seite. So sollen dem Bundesdatenschutzgesetz von 2003 einige Formulierungen hinzugefügt werden. Das reicht aus, dass die Piratenpartei das höchste Gericht in Deutschland, das Bundesverfassungsgericht, anrufen. Sie sehen im neuen Gesetz eine Gefährdung der bürgerlichen Interessen und Freiheiten.

Überwachung der öffentlichen Plätze als Schutzmaßnahme

Konkret heißt es es nun im Datenschutzgesetz: "Bei der Videoüberwachung von 1.) öffentlich zugänglichen, großflächigen Anlagen, wie Sport-, Versammlungs-, und Vergnügungsstätten, Einkaufszentren oder Parkplätzen, oder 2.) Fahrzeugen und öffentlich zugänglichen großflächigen Einrichtungen des öffentlichen Schienen-, Schiffs- und Busverkehrs gilt der Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit von dort aufhältigen Personen als besonders wichtiges Interesse."

Zusammengefasst bedeutet dies die rechtliche Genehmigung von Videoüberwachung an öffentlichen Plätze. Als Begründung wird im Bundestag angeführt, dass Terroristen und Straftäter für Anschläge "auch hochfrequentierte öffentlich zugängliche Anlagen in ihrem Fokus" haben, um "größtmöglichen Schaden anzurichten. Die Videoüberwachung soll als Maßnahme angesehen werden, um "solche potentiellen Schäden frühestmöglich zu verhindern."

Bislang sah das Bundesdatenschutzgesetz eine Abwägung zwischen dem "berechtigen Betreiberinteresse und möglich gegenläufigen schutzwürdigen Interesse von betroffenen Personen" zu treffen. Die Piratenpartei sieht das Interesse der betroffenen Personen nun in Gefahr. Laut deren Ansicht, öffnet das Gesetz die Türen für eine allgegenwärtige Überwachung im öffentlichen Raum.

"Erster Schritt zur Vollüberwachung"

"Freiheit und Privatsphäre sind nichts, wofür man sich irgendjemand rechtfertigen müssen sollte, sondern sie sind selbstverständliche Grundrechte, die allen Menschen zustehen", beschreibt Anja Hirschel von der Piratenpartei in Karlsruhe. Weiter sagt sie: "Ansonsten bewegen wir uns sehenden Auges Schritt für Schritt auf eine Vollüberwachung zu."

Mit einer Verfassungsbeschwerde gegen das Videoüberwachungsverbesserungsgesetz vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hofft die Partei nun, dass das Gesetz gekippt wird. Immerhin sei die Regelung insgesamt nicht verhältnismäßig und würde gegen das Grundrecht auf persönliche Freiheit gehen. Die Karlsruher Richter müssen nun entscheiden, ob sie der Argumentation der Piratenpartei folgen - oder sie die erweiterten Möglichkeiten zur Videoüberwachung im öffentlichen Raum entsprechen.