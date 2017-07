Versuchter Sexualdelikt in Rheinstetten: Polizei nimmt 21-Jährigen fest

Vor rund zwei Wochen wurde eine 33-Jährige in Rheinstetten sexuell belästigt. Nun hat die Polizei einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, die Tat begangen zu haben.

"Nach dem versuchten Sexualdelikt am 21. Juni, bei dem eine 33-jährige Frau flüchten konnte, hat die Polizei einen mutmaßlichen Täter festgenommen. Umfangreiche Ermittlungen der Beamten der Kriminalpolizei führten auf die Spur des 21-jährigen gambischen Asylbewerbers", berichten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagmittag in einer Pressemeldung.

Der Mann stehe im Verdacht, die 33-Jährige zur Tatzeit auf dem Kutschenweg mit dem Fahrrad verfolgt, bedroht und zum Geschlechtsverkehr aufgefordert zu haben. Der Festgenommene bestreitet die Tat. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der 21-Jährige am Freitag dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.