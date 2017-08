Ein 20-Jähriger muss sich nach einem versuchten schweren Raub in Karlsruhe verantworten. Ihm wird vorgeworfen, einen 26-Jährigen am Montagabend gegen 22 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Rheinbergstraße nach Geld gefragt und eine Softair-Pistole auf ihn gerichtet zu haben.

Dem Geschädigten gelang es laut Pressemitteilung der Polizei, die Softair-Pistole an sich zu bringen und wegzuwerfen. Als der 26-Jährige anschließend in eine Bahn stieg, sei ihm der Aggressor gefolgt. "In der fahrenden Bahn schlug der wegen des Scheiterns seiner Tat frustrierte Tatverdächtige dem Geschädigten gegen die Schulter, wodurch dieser verletzt wurde", so die Polizei und die Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

An der nächsten Haltestelle stieg der erheblich alkoholisierte 20-Jährige aus und konnte von einer Streifenwagenbesatzung widerstandslos festgenommen werden. Der Beschuldigte ist bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird er am Dienstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt.