Versuchter Raub in Grünwinkel: Unbekannter scheitert an Gegenwehr des Opfers

Eine 52 Jahre alte Frau ist am Dienstagabend in der Edelbergstraße von einem Unbekannten überfallen worden. Bei der Klärung der nachträglich angezeigten Tat bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe.

Die Geschädigte war kurz nach 19 Uhr auf dem Weg zur Bushaltestelle gewesen, als sie der Täter unvermittelt von hinten angriff. Er zog heftig am Riemen ihrer am Körper getragenen Handtasche und schlug ihr gleichzeitig mit der Faust gegen den Hals. Obgleich die Frau zu Boden stürzte und Verletzungen an Ober- und Unterlippe wie auch an Knie und Händen erlitt, setzte sie sich weiter zur Wehr. So ließ der Täter schließlich von ihr ab und ergriff ohne Beute die Flucht in Richtung des nahegelegenen Hornbach-Baumarktes.

Eine Beschreibung des Räubers war der Überfallenen aufgrund des Tatablaufes nicht möglich. Wer das Geschehen beobachtet hat oder sonst Hinweise auf den Täter geben kann, wird unter Telefon 939-5555 um seine Meldung beim Kriminaldauerdienst gebeten.