vor 1 Stunde Karlsruhe Versuchte sexuelle Nötigung: Karlsruher Polizei nimmt 24-Jährigen fest

Einen schnellen Fahndungserfolg konnte die Karlsruhe Polizei am frühen Montagmorgen verzeichnen. Ein polizeibekannter Mann soll in der Gartenstraße eine Frau sexuell belästigt haben. Er konnte noch in der Nähe des Tatorts verhaftet werden.