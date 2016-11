Warum bremst die Bahn plötzlich ohne Grund? Eine Frage, die seit rund zwei Wochen in den Köpfen der Verantwortlichen der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und der Experten des Herstellers Vossloh unbeantwortet herum schwirrt. 25 Bahnen wurden vorläufig aus dem Verkehr gezogen - drei sind jetzt wieder im regulären Betrieb unterwegs.

Die Ursache des Problems liege aber weiterhin im Dunkeln, so Michael Krauth, Pressesprecher der VBK am Donnerstagmorgen gegenüber ka-news. Doch mittlerweile habe man drei Bahnen umgerüstet, in der Hoffnung, dass die sporadischen, unplanmäßigen Bremsungen ausbleiben. "Wir sind aber weiterhin auf der Suche nach der Ursache", so Krauth.

Von den 27 Citylink NET 2012-Trambahnen, die seit Oktober 2014 in Betrieb sind, sind damit insgesamt wieder sechs im Netz unterwegs: Bei zwei Bahnen ist die Störung laut VBK gar nicht erst aufgetreten, sie fuhren weiterhin. Drei Bahnen wurden umgerüstet und aktuell im Betrieb getestet. Eine weitere Bahn fährt ohne Fahrgäste zu Testzwecken durch Karlsruhe.

Das Szenario kommt bekannt vor: Bereits zwei Tage nach Bekanntwerden der Vorfälle haben die Hersteller die NET-Bahnen mit leichten Veränderungen auf die Strecke geschickt - nur um sie einen Tag später wieder komplett aus dem Netz zu nehmen.

Für Donnerstag, 14 Uhr, haben die VBK weitere Informationen angekündigt, wie nah man der Problemlösung tatsächlich ist, und wie es weitergehen soll. Bis dahin warnen sie vor "verfrühtem Optimismus". ka-news wird berichten.