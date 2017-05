09.05.2017 14:55 Vermisster Mann gefunden: Wirt erkennt gesuchten Knielinger

Die Karlsruher Polizei suchte einen 77-Jährigen aus dem Stadtteil Knielingen. Der Mann hat am Sonntag gegen 11.30 Uhr mit unbekanntem Ziel sein Zuhause in der Sudetenstraße mit dem Fahrrad verlassen. Am Mittwoch konnte der Mann gefunden werden.